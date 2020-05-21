هشام حطب : الحفاظ على اللاعبين المؤهلين للأولمبياد وتجهيزهم في مقدمة أولوياتنا

أكد المهندس هشام حطب، رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية أن الحفاظ على اللاعبين المؤهلين لأولمبياد طوكيو أمر مهم وضروري من أجل الرياضة المصرية وتجهيزهم لعودة النشاط الرياضي وتأهيلهم أمر مهم للغاية. النشاط الرياضي وتأهيلهم أمر مهم للغاية. وقال حطب في تصريحات له عقب اجتماع مجلس ادارة اللجنة الاوليمبية اليوم بحضور وزير الرياضة ، عقدنا اجتماع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية وناقشنا العديد من الملفات الخاصة بتنظيم أعمال اللجنة الأولمبية المصرية ، وعودة النشاط الرياضي والإجراءات التي ستتخذ كانت الأهم في الإجتماع.

اليوم بحضور وزير الرياضة ، عقدنا اجتماع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية وناقشنا العديد من الملفات الخاصة بتنظيم أعمال اللجنة الأولمبية المصرية ، وعودة النشاط الرياضي والإجراءات التي ستتخذ كانت الأهم في الإجتماع.

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