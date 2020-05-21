هشام حطب : الحفاظ على اللاعبين المؤهلين للأولمبياد وتجهيزهم في مقدمة أولوياتنا

أكد المهندس هشام حطب، رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية أن الحفاظ على اللاعبين المؤهلين لأولمبياد طوكيو أمر مهم وضروري من أجل الرياضة المصرية وتجهيزهم لعودةالنشاط الرياضي وتأهيلهم أمر مهم للغاية.
وقال حطب في تصريحات له عقب اجتماع مجلس ادارة اللجنة الاوليمبيةاليوم بحضور وزير الرياضة ، عقدنا اجتماع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية وناقشنا العديد من الملفات الخاصة بتنظيم أعمال اللجنة الأولمبية المصرية ، وعودة النشاط الرياضي والإجراءات التي ستتخذ كانت الأهم في الإجتماع.
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