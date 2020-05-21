هشام حطب : نجهز خطة لعودة النشاط والقرار في يد الدولة

أٔكد المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية أن قرار عودة النشاط الرياضي هو قرار الدولة ودوراللجنة الأولمبية هو تجهيز خطة عودة النشاطحتى يتم تنفيذها فور الحصول على إشارة البدء من الدولة.
وقال حطب في تصريحات له عقب اجتماعمجلس ادارة اللجنة الاوليمبية اليوم بحضور وزير الرياضة ان عودة النشاط سيكون تدريجي وله العديد من المراحل وأيضا العديد من الإجراءات الطبية والإحترازية لحماية جميع الرياضيين والمشاركين في النشاط الرياضي.
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