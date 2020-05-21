هشام حطب : نجهز خطة لعودة النشاط والقرار في يد الدولة

أٔكد المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية أن قرار عودة النشاط الرياضي هو قرار الدولة ودوراللجنة الأولمبية هو تجهيز خطة عودة النشاط

حتى يتم تنفيذها فور الحصول على إشارة البدء من الدولة.

وقال حطب في تصريحات له عقب اجتماع