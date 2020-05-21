شوقي غريب يكشف الإنجاز الأغلى له في تاريخه الرياضي

قال شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي أنه حقق الكثير من البطولات والألقاب سواء كان لاعب مع المنتخب الوطني أو كمدير فني للمنتخبات لكن الحدث الأهم بالنسبة لي الحصول على الميدالية البرونزية في الارجنتين مع منتخب الشباب.

وأكد المدير الفني للمنتخب الأولمبي في تصريحات خاصة خلال برنامج "البريمو" المذاع على قناة "Ten" مع الإعلامي إسلام صادق أن الوصول للبرونزية في الأرجنتين هو أهم حدث كروي بالنسبة لي لأنه أن تتواجد في منصات

التتويج العالمية له شعور مُختلف تماماً خاصة مع المنتخب الوطني للشباب .

وتابع أنه كان هًناك إستعدادات خاصة للمنتخب الأولمبي خلال الفترة الماضية قبل إنطلاق الأولمبياد خاصة أننا كُنا سنواجه منتخبات قوية في القاهرة مثل البرازيل للتحضير لخوض الأولمبياد وذلك قبل إنتشار الفيروس الذي أوقف كل شئ .