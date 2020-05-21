اخبار الرياضه

شوقي غريب يكشف الإنجاز الأغلى له في تاريخه الرياضي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

قال شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي أنه حقق الكثير من البطولات والألقاب سواء كان لاعب مع المنتخب الوطني أو كمدير فني للمنتخبات لكن الحدث الأهم بالنسبة لي الحصول على الميدالية البرونزية في الارجنتين مع منتخب الشباب.

وأكد المدير الفني للمنتخب الأولمبي في تصريحات خاصة خلال برنامج "البريمو" المذاع على قناة "Ten" مع الإعلامي إسلام صادق أن الوصول للبرونزية في الأرجنتين هو أهم حدث كروي بالنسبة لي لأنه أن تتواجد في منصات

التتويج العالمية له شعور مُختلف تماماً خاصة مع المنتخب الوطني للشباب .

وتابع أنه كان هًناك إستعدادات خاصة للمنتخب الأولمبي خلال الفترة الماضية قبل إنطلاق الأولمبياد خاصة أننا كُنا سنواجه منتخبات قوية في القاهرة مثل البرازيل للتحضير لخوض الأولمبياد وذلك قبل إنتشار الفيروس الذي أوقف كل شئ .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شوقي غريب يكشف الإنجاز الأغلى له في تاريخه الرياضي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا