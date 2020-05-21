نشأت الديهي يكشف الهدف الأغلي في تاريخ الكرة المصرية

قال الإعلامي نشأت الديهي أن هدف شوقي غريب المدير في مرمى كوت ديفوار عام 1986 يُعد الأغلي في تاريخ الكرة المصرية .

وأشار الديهي فى حديثه خلال برنامج "البريمو" المذاع على قناة

"Ten" مع الإعلامي إسلام صادق أن هذا الهدف كان سبباً في تتويج منتخبنا ببطولة افريقيا هذا العام لأنه في حال إنتهاء المباراة بالتعادل يعنى خروج مصر من البطولة التي أقيمت في القاهر وقتها خاصة بعد هزيمة المنتخب من السنغال فى المباراة الأولى.

وتابه أن المنتخب في هذا التوقيت كان مميز جداً ويمتلك عناصر كان تُقدم آداء مُبهر وكنا نستحق التتويج بالبطولة في هذا التوقيت .