رياضة | فوافي يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي والزمالك لضمه

كتب هاني نصر العربي في الخميس 21 مايو 2020 01:20 صباحاً - انت الان تقراء خبر فوافي يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي والزمالك لضمه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف باولن فوافي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، حقيقة تلقيه عرضا من قبل الأهلي أو الزمالك للانتقال إلى صفوف أي منهما.

وقال فوافي في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية اون تايم سبورتس 2 :"بالفعل كان هناك مفاوضات من قبل النادي الأبيض للانضمام إلى صفوفه، وكان لدي مفاوضات أيضا مع مصر المقاصة واخترت الانتقال إلى النادي الفيومي".

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وتابع :"بعدما انتقلت إلى نادي مصر المقاصة لم يحدث أن تحدث معي أحدث من قبل نادي الزمالك، ولكن قبل الانتقال إلى المقاصة كان هناك مفاوضات من قبل الزمالك".

وواصل :"أنا سعيد بالتواجد في نادي مصر المقاصة، وسوف نرى ما سيحدث في المستقبل، لكني سعيد بالتواجد في المقاصة".

وأشار :"في أول موسم لي مع مصر المقاصة بعض الوكلاء أبلغوني بأن هناك اهتمام من قبل النادي الأهلي، لكني اتخذت قرارًا بالبقاء ضمن صفوف الفريق الفيومي".