رياضة | نجم مصر المقاصة يختار أفضل لاعب في مصر

كتب هاني نصر العربي في الخميس 21 مايو 2020 01:20 صباحاً - انت الان تقراء خبر نجم مصر المقاصة يختار أفضل لاعب في مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرى باولن فوافي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة بأن عبد الله السعيد صانع ألعاب فريق بيراميدز يعتبر أفضل لاعب في الدوري المصري خلال الفترة الحالية.

فوافوي قال في تصريحات تلفزيوينة عبر قناة أون تايم سبورتس 2 :"هناك الكثير من اللاعبون الذي يؤدون بشكل جيد، ونادي بيراميدز يملك مجموعة مميزة من اللاعبين لكني أرى بأن عبد الله السعيد هو الأفض".

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وتابع :"أقدر عبد الله السعيد كثيرًا وأعرفه منذ قدومي إلى مصر قبل 3 سنوات، عندما كان لاعبا في الأهلي وأعلم بأن لديه الكثير من القدرات ويملك الكثير من المهارات".

وأضاف :"عندما انضم إلى بيراميدز رأينا جميعا بأنه اللاعب الأفضل والذي يتواجد في القمة".

والجدير بالذكر أن النشاط الرياضي في مصر يتوقف خلال الفترة الحالية كإجراء احترازي ضد انتشار فيروس كورونا الذي اجتاح العالم.