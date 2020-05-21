رياضة | تطورات جديدة حول انتقال مارتينيز لبرشلونة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 21 مايو 2020 01:20 صباحاً - انت الان تقراء خبر تطورات جديدة حول انتقال مارتينيز لبرشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية، عن أخر تطورات انتقال لاوتارو مارتينيز إلى برشلونة، وبحث النيراتزوري عن بديل النجم الأرجنتيني.

وبحسب المعلومات الواردة من " Sky Italy "، فإن إنتر ميلان يرغب في التعاقد مع كافاني مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي خلال الفترة المقبلة.

وأشار المصدر، أن إنتر ميلان يطمح في ضم كافاني في صفقة مجانية، تحسبا للرحيل المحتمل للاوتارو إلى برشلونة.

وشارك كافاني مع باريس سان جيرمان في 301 مباراة، تمكن من تسجيل 200 هدفاً وصنع 43.