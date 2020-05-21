رياضة | مدرب الجونة: الأهلي هو الأقرب لحصد. لقب الدوري

كتب هاني نصر العربي في الخميس 21 مايو 2020 01:20 صباحاً - انت الان تقراء خبر مدرب الجونة: الأهلي هو الأقرب لحصد. لقب الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال البرتغالي بيدرو بارني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة،إن فريق الأهلي هو الأقرب لتحقيق لقب الدوري المصري في حال استئناف النشاط الرياضي مرة أخرى.

ويتوقف النشاط الرياضي في مصر منذ أكثر من شهرين كإجراء احترازي ضد انتشار فيروس كورونا.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية عبر قناة أون تايم سبورت :"الأهلي يتصدر المسابقة بفارق كبير من النقاط وقادر على الحفاظ على هذا الفارق، وفي حال عودة النشاط سيكون هو الأقرب للتتويج باللقب".

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وزاد :"الجونة مستعد لعودة الدوري، واستكمال البطولة، واللاعبون يؤدون تدريباتهم بانتظام وننتظر قرار الحكومة المصرية بعودة النشاط.

وتابع المدرب البرتغالي بأنه سعيد بالتواجد في نادي الجونة، منذ أول يوم له داخل النادي فهو يملكط إمكانيات رائعة وأتمنى أن نحقق أهدافنا".

وزاد :"من الصعب الحصول على فرصة التواجد في المربع الذهبي هذا الموسم حال استئناف الدوري ولكن نعمل على تطوير الفريق وتحقيق نتائج مميزة".

وتطرق المدرب البرتغالي للخحديث عن حسام غالي مدير الكرة بالفريق حيث أثنى عليه مؤكدا على أنه شخص يساعده وعلاقته به جيدة للغاية مؤكدا على أنه سيكون له مستقبل كبير في هذا المجال".