رياضة | أوليفيرا: الحصول على لقب نادي القرن في إفريقيا لحظة تاريخية للنادي الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 21 مايو 2020 01:20 صباحاً - انت الان تقراء خبر أوليفيرا: الحصول على لقب نادي القرن في إفريقيا لحظة تاريخية للنادي الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال توني أوليفيرا المدير الفني السابق للنادي الأهلي، إن لقب نادي القرن الذي حصل عليه النادي الأحمر قبل ٢٠ عامًا يعد لحظة تاريخية للجماهير واللاعبين والإدارة والمدربين.

وأضاف في تصريحات عبر قناة النادي الأهلي :"قبل 20 نال النادي الاهلي لقب نادي القرن الإفريقي، وكانت لحظة تاريخية للجماهير والإدارة والمدربين وكذلك اللاعبين، وكل من ينتمي للنادي".

وتابع :"كل التهنئة في ذكرى هذه اللحظة المهمة في تاريخ الأهلي، أؤمن أن القلعة الحمراء تظل رقم واحد في إفريقيا".

وأكمل حديثه :"مستحيل أن أنسى الفترة التي قضيتها في النادي الأهلي".