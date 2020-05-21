رياضة | أوليفيرا: الحصول على لقب نادي القرن في إفريقيا لحظة تاريخية للنادي الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 21 مايو 2020 01:20 صباحاً - انت الان تقراء خبر أوليفيرا: الحصول على لقب نادي القرن في إفريقيا لحظة تاريخية للنادي الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال توني أوليفيرا المدير الفني السابق للنادي الأهلي، إن لقب نادي القرن الذي حصل عليه النادي الأحمر قبل ٢٠ عامًا يعد لحظة تاريخية للجماهير واللاعبين والإدارة والمدربين.
وأضاف في تصريحات عبر قناة النادي الأهلي :"قبل 20 نال النادي الاهلي لقب نادي القرن الإفريقي، وكانت لحظة تاريخية للجماهير والإدارة والمدربين وكذلك اللاعبين، وكل من ينتمي للنادي".
وتابع :"كل التهنئة في ذكرى هذه اللحظة المهمة في تاريخ الأهلي، أؤمن أن القلعة الحمراء تظل رقم واحد في إفريقيا".
وأكمل حديثه :"مستحيل أن أنسى الفترة التي قضيتها في النادي الأهلي".