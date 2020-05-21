رياضة | عبد الحفيظ: نعمل في الأهلي على أن النشاط سيعود غدًا.. ولقب نادي القرن "أمانة"

كتب هاني نصر العربي في الخميس 21 مايو 2020 01:20 صباحاً - انت الان تقراء خبر عبد الحفيظ: نعمل في الأهلي على أن النشاط سيعود غدًا.. ولقب نادي القرن "أمانة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن النشاط الرياضي سيعود سريعًا.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات عبر قناة الأهلي :"لو سألت أي واحد من أفراد المجموعة ككل اللاعيبه أو عمال أو الإدارة أو جهاز فني أو أي أحد في منظومة الأهلي، نعمل كأننا سنعود غدًا، هذا الشعور عند اللاعبين".

وتابع :"الحياة يوما ما ستعود ستعود بشكل سريع جدًا ومتأكد من ذلك".

وأشار :"سلامة الناس وحياة البشر مهمة جدًا، ويجب أن نكون مستعدين لعودة النشاط، وهذه خطوة إيجابية مع تطبيق الاحتياطات".

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وأردف :"نتحدث مع الإداريين في النادي ومع لجنة التخطيط والعميد محمد مرجان، بكيفية استئناف التدريبات وكيفية التعقيم".

وزاد :"نستعين بالتجارب الخارجية في كيفية التدريب، ونسعى لتطبيقها عند عودتنا".

وتطرق للحديث عن الاحتفال بلقب القرن للنادي قائلا :"نادي القرن أمانة تسلمناها ولا بد من الحفاظ عليها".

وأضاف :"هذا الأمر مؤثر لنا جميعا في بطولات إفريقيا وفي البطولات المحلية أيضًا ونشكر الأجيال السابقة".

وأتم :"جمهور النادي الأهلي دائما يؤدي دوره على أكمل وجه وهو داعم ومساند لنا".