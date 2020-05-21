رياضة | الأهلي يصدم نجم بيراميدز

كتب هاني نصر العربي في الخميس 21 مايو 2020 01:20 صباحاً - انت الان تقراء خبر الأهلي يصدم نجم بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى أحمد الشناوي حارس مرمى نادي بيراميدز صدمة قوية في الساعات القليلة الماضية من النادي الأهلي بشأن الانتقال إلى صفوف خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت العديد من التقارير الصحفية الفترة الماضية أن الأهلي يرغب في ضم أحمد الشناوي في الصيف القادم ليكون بديلا لشريف إكرامي حارس مرمى الأحمر الذي تم الاستغناء عنه في الفترة الماضية.

ولكن صرف النادي الأهلي النظر عن ضم الشناوي في الصيف القادم بسبب الراتب الضخم الذي يحصل عليه مع نادي بيراميدز وعدم قدرة الأهلي على دفع نفس الراتب.

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وينوي النادي الأحمر الاعتماد على الشاب مصطفى شوبير حارس مرمى فريق الشباب كحارس ثالث في الفريق الأول.

ويملك النادي الأهلي كل من محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير في مركز حراسة مرمى الفريق في الموسم القادم.