رياضة | بيسيرو: لا يمكن نسيان فترة تواجدي في الأهلي وأهنئ النادي بمرور ٢٠ عام على لقب القرن

كتب هاني نصر العربي في الخميس 21 مايو 2020 01:20 صباحاً - انت الان تقراء خبر بيسيرو: لا يمكن نسيان فترة تواجدي في الأهلي وأهنئ النادي بمرور ٢٠ عام على لقب القرن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدم البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التهنئة إلى النادي الأحمر، بسبب ذكرى لقب القرن.

وقال بيسيرو في تصريحات عبر قناة النادي الأهلي :" أود أن أقدم التهنئة للنادي الاهلي بمرور 20 سنة، على تتويجه بلقب نادي القرن في إفريقيا".

وأضاف :"كل اللاعبين والمدربين والجماهير تعاونوا على مر السنين، لتظهر عظمة النادي الأهلي".

وأكمل :"ولا يمكن أن أنسى فترتي التي عملت فيها بأكبر نادي في إفريقيا، أنا أهلاوي".

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وتحتفي قناة الأهلي بالذكرى العشرين لتتويج الأهلي بلقب نادي القرن الإفريقي، من خلال سهرة خاصة، تبدأ بثها في العاشرة مساء، وتمتد إلى الواحدة صباحًا.

تقدم القناة في سهرة الليلة العديد من الفقرات المميزة، حيث يطل الإعلامي الإماراتي الكبير يعقوب السعدي على مشاهدي القناة لأول مرة، من خلال تقارير خاصة بصوته الملقب بصوت العرب.

وتتضمن السهرة عدة لقاءات مع نجوم ومدربين، بالإضافة إلى مفاجآت أخرى بالصوت والصورة، في احتفالية القرن التي يشارك فيها عدد من نجوم الفريق الحاليين ونجوم الفن والمجتمع.

كما يحل كل من الكابتن محمد يوسف، المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي، والكابتن هاني رمزي، المدرب العام السابق لمنتخب مصر، ضيفين على السهرة.

ويتخلل السهرة أيضا حضور فني للنجم إيهاب توفيق، الذي حرص على مشاركة الأهلي وجماهيره هذه المناسبة.