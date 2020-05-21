رياضة | سيد عامر فى حوار لـ " الخليج 365 الرياضى ": المنصورة أفضل تجاربي وعاصرت أفضل جيل ببنى سويف ومنصب الرجل الأول "تأخر"

كتب هاني نصر العربي في الخميس 21 مايو 2020 01:20 صباحاً - انت الان تقراء خبر سيد عامر فى حوار لـ " الخليج 365 الرياضى ": المنصورة أفضل تجاربي وعاصرت أفضل جيل ببنى سويف ومنصب الرجل الأول "تأخر" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تألق بصفوف بنى سويف وخاض عدة تجارب متميزة بصفوف المنصورة وغزل المحلة والجونة والكروم وغيرها ، ومنعته الإصابة بقطع بالرباط الصليبي من استكمال مشواره الكروى كلاعب ليقرر بعدها الاتجاه للعمل بمجال التدريب .

سيد عامر أحد لاعبي بنى سويف الموهوبين فى حوار لـ " للفجر الرياضى " حول ذكرياته مع الساحة المستديرة ولماذا اتجه للتدريب ومتى يصبح الرجل الأول وكيف يرى الكرة ببنى سويف والصعيد في الحوار التالي ..

- حدثنا عن بدايتك الكروية ؟

من مواليد 1976 بدأت ممارسة كرة القدم بعام 1993 بصفوف قطاع الناشئين بنادى بني سويف الرياضى وذلك بعد أن اختارنى المدرب القدير ميشيل فؤاد أثناء المشاركة بدوري المدارس حيث كان يتولى منصب مدرب نادي بني سويف ، ولعبت بصفوف فرق الناشئين بالكامل حتي تم تصعيدي للفريق الأول عن طريق المدرب شديد قناوي وكنت ابلغ من العمر ١٨ عام .

- وما هى أهم ذكرياتك خلال مشوارك ببنى سويف ؟

عاصرت مدربين كبار بنادي بني سويف منهم على سبيل المثال المديرين الفنيين ( ايمن جاب الله والراحل محمد ابو الحسن ) كما عاصرت افضل جيل بنادي بني سويف من الاعبين المحترمين مع محمد شاكر أعظم مدرب في تاريخ بني سويف ، وبهذا الموسم كنت هداف الفريق و هداف المجموعة و صعدنا الي دوري الترقي .

كما اذكر من اللاعبين خلال تلك الفترة ( مصطفي ابو السعود و حمادة محروس والراحل ايمن شكري وطه عطا و عماد شاكر وسيد لطفي و ياسر ربيع وممدوح عبد الحي و تامر ابو حديدة واحمد صلاح ومرسي بيبو وسيد شلبي ومحمد حسن و محمد يوسف و وائل عبد العال وعمرو عبد العال وطارق فتحى وأحمد عبد المنعم ووليد سيد وفكرى شعبان وخالد صلاح وغيرهم ) .

- ومن هم أهم اللاعبين الذىن زاملتهم خلال مشوارك الكروى ؟

الكثير من اللاعبين ولكن ياتى فى المقدمة محمد عبد الشافي لاعب الزمالك واحمد حسن ' دروجبا ' لاعب الأهلي ومحمود فتح الله لاعب الزمالك .

- من المدربين الذين أسهموا فى تطور مستواك الفنى ؟

من أهم المدربين اللذين أثرو في مسيرتي و صنع اسمى هم ( محمد شاكر ببني سويف وحسن مجاهد بالمنصورة )

- مشوار حافل بالمحطات الكروية حدثنا عن الأمر بالتفصيل ؟

خلال مشوارى الكروي لعبت بصفوف أندية الشرقية والمنصورة و اسمنت اسيوط و غزل المحلة و الجونة والكروم ، وتمثلت اهم انجازاتى كلاعب فى الحصول علي المركز الرابع ببطولة الدوري الممتاز بصفوف المنصورة و المركز الخامس بصفوف غزل المحلة ونجحت فى الصعود للدورى الممتاز بصفوف الجونة .

- لماذا أعتزلت كرة القدم فى سن مبكرة ؟

اعتزلت عام 2011 بعد تعرض للإصابة بقطع بالرباط الصليبي و ايقاف النشاط الكروى بسبب ثورة يناير ولذلك قررت حينها الاعتزال واتجهت لمجال التدريب بعد اعتزالي بنحو 6 شهور .

Advertisements

- كيف بدأت مسيرتك التدريبية ؟

اتجهت للتدريب لأننى اعشق تلك المهنة واجد نفسى فيها وبدأت التدريب على يد اخى وصديقى ابو العينين شحاته بنادى الواسطى وادين بالفضل له فى دخولى مجال التدريب ،

كما ادين بالفضل للمستشار جمال عويس ، رئيس نادى الواسطى فى إعطائه فرصه كبيرة لى وحبه أثناء وجودى مع نينو .

- ما هى أهم محطاتك التدريبية ؟

اهم المناصب هى تولى منصب مدرب عام بنادى الواسطى والاسيوطى وبنى سويف والنصر للتعدين ومدير فنى الواسطى ، وتمثل اهم الانجازات هى صعودى بصفوف الواسطى لدورة للترقى .

- محطات تدريبية عديدة ما هى اصعبها من وجهة نظرك ؟

اصعب تلك المناصب عندما توليت منصب المدير فنى للواسطى بمنتصف أحد المواسم وكان الفريق يعانى من شبح الهبوط والحمد لله نجحت فى ابقاء الفريق بعد اجتياز المباراة الفاصلة أمام بترول اسيوط .

- لعبت بصفوف المنصورة هل تتابع الفريق بمشواره بالقسم الثانى ؟

نادى المنصورة من اقرب الفرق الى قلبى وافضل محطة لى كلاعب وعشت به اجمل فترات حياتى واكن له كل الفضل فى صنع أسمى وانا متابع جيد له واتمنى صعوده للممتاز .

- كيف ترى الفارق بين كرة القدم فى السنوات الماضية وحاليا ؟

الفرق بين كره القدم ' زمان ' و حاليا هو الانتماء وكثرة المواهب التى كانت موجودة بالسنوات الماضية ، والإحتراف تحكم فى تغيير كل شى وأصبحت المادة هى المتحكم الرئيسي فى كرة القدم .

- رغم خبرات كلاعب وكمدرب عام لماذا لم نراك بمنصب " الرجل الأول " بأحد الأندية حتى الآن ؟

اعترف لك اننى متأخر جدا فىى هذا الأمر وتولى منصب المدير الفنى واتمنى ان احصل على فرصة باذن الله ، ولكن هذا لا يقلل منى ابدا فانا عملت بمنصب المدرب عام مع قامات كبيرة بمجال التدريب وهم ( ابوالعنين شحاته و محمد يوسف و أيمن جاب الله ) وهؤلاء نجوم كبار جدا فى عالم التدريب واصحاب فضل علي واستفدت منهم كثيرا بمجال التدريب .

- كيف ترى المنافسة بمجموعة الصعيد بالقسم الثانى أهم السلبيات بالبطولة ؟

المنافسه صعبة جدا هذا الموسم فى مجموعه الصعيد واتمنى من الله صعود فريق بلدى الذى انتمى له وهو نادى بنى سويف العريق ان شاء الله يكون الصعود من نصيبنا ، ومن أهم السلبيات عدم انتظام المسابقه عموما .

- ما هى رسالتك الأخيرة ؟

اتمنى من المولى عز وجل نمر بتلك الأزمة على خير فى القريب العاجل وأن يعود ايضا النشاط الكروى والرياضى مرة أخرى مع التزام الجميع بتعليمات الفترة الحالية .