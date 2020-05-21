رياضة | بناء على رغبة لامبارد.. تشيلسي يمدد تعاقده مع جيرو لموسم آخر

كتب هاني نصر العربي في الخميس 21 مايو 2020 01:20 صباحاً - انت الان تقراء خبر بناء على رغبة لامبارد.. تشيلسي يمدد تعاقده مع جيرو لموسم آخر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مدد نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، تعاقده مع المهاجم الفرنسي أوليفيه جيرو، وحارسه الأرجنتيني ويلي كاباييرو حتي موسم 2021، وجاء ذلك بناء على رغبة فرانك لامبارد المدير الفني للبلوز.

وكان جيرو، الذي فاز مع منتخب فرنسا بكأس العالم قبل عامين بروسيا، على وشك الرحيل عن تشيلسي خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير الماضي، بعدما خرج عن حسابات فرانك لامبارد مدرب الفريق معظم الموسم، لكنه بقي في النهاية بسبب إخفاق إدارة النادي في العثور على مهاجم بديل.

ومنحت إصابة تامي أبراهام، المهاجم الأساسي لتشيلسي، فرصة أخرى لجيرو للبقاء مع النادي اللندني، حيث قدم سلسلة من العروض المثيرة للإعجاب قبل توقف النشاط الكروي بإنجلترا في مارس الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال جيرو لموقع النادي الألكتروني الرسمي "يسعدني مواصلة رحلتي ومغامرتي في تشيلسي".

وأضاف جيرو "لا اطيق الانتظار للعودة إلى اللعب والاستمتاع بكرة القدم مع زملائي في الفريق. أتطلع لارتداء قميص تشيلسي مرة أخرى، خاصة أمام جماهيرنا التي دائما ما تملأ مدرجات ستامفورد بريدج، كلما كان القيام بذلك آمنا".

كان جيرو /33 عاما/ واحدا من العديد من لاعبي تشيلسي الكبار الذين كان مقررا أن تنتهي عقودهم هذا الصيف. وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، تم تمديد التعاقد مع حارس المرمى ويلي كاباييرو لمدة عام، لكن العقود الآجلة للجناحين البرازيلي ويليان والإسباني بيدرو لاتزال غير واضحة.

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وقضى جيرو خمسة مواسم ونصف الموسم في آرسنال الإنجليزي قبل انضمامه إلى تشيلسي في يناير 2018، وأحرز 21 هدفا في 76 مباراة للنادي الواقع في غرب العاصمة البريطانية لندن.

من جانبه، صرح لامبارد "منذ أن عدت إلى تشيلسي، كان أوليفييه رائعا كلاعب محترف وكرجل بشكل عام".

وأشار مدرب تشيلسي "لدى جيرو صفات رائعة لمساعدة الفريق داخل وخارج الملعب، ليس فقط مع موهبته ولكن مع المثال الذي يضعه كل يوم والخبرة التي يجلبها إلى فريقنا الشاب. أنا سعيد للغاية لأن ذلك سيستمر الموسم المقبل".

في المقابل، كان كاباييرو حارسا بديلا للإسباني كيبا أريزابالاجا في معظم المباريات، لكن لامبارد شدد على أهمية الحارس الأرجنتيني للفريق.

وأشار لامبارد "إنني أثق في ويلي، إنه يؤدي ببراعة في التدريبات وهو محترف عظيم".

وأضاف "لقد أنضم إلى الفريق في وقت سابق من هذا العام وأظهر كفاءته، وتجربته رائعة في غرفة الملابس".