رياضة | رمضان صبحي يتغني بجمهور الأهلي ويكشف سر عظمتهم

كتب هاني نصر العربي في الخميس 21 مايو 2020 01:20 صباحاً - انت الان تقراء خبر رمضان صبحي يتغني بجمهور الأهلي ويكشف سر عظمتهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد رمضان صبحي لاعب الأهلي المعار من هدرسفيلد الإنجليزي، ان المتعة الحقيقية لكرة القدم هي وجود الجماهير، مشيرا الي فترة التوقف الحالية هي الأسوأ للاعب الكرة بسبب فيروس كورونا.

وقال رمضان خلال بث مباشر مع الحساب الرسمي لـ"نادي الشارقة للصحافة"عبر موقع "انستجرام": هناك برنامج من قبل مدربنا بالأهلي، وكل أسبوعين يرسل لنا برنامجا، بالتأكيد التدريب بعيدا عن الملاعب ليس مثل تمارين الملعب، ونحاول بقدر المستطاع تنفيذ ما يطلب منا بنسبة 100 %».

وتابع نجم منتخب مصر الأولمبي: اللعب بدون جماهير أمر صعب بكل تأكيد، الجماهير كانت تملئ الملعب من قبل، ولكن بالفترة الأخيرة المباريات كلها بدون جماهير، والفريق أصبح بدون جمهور مثله مثل أي فريق يواجهه، وقبل ذلك جمهورنا كان يضع ضغوطات على الخصم، ولأني أحب اللعب أمام الجماهير، أشعر أن تقييمي داخل الملعب يكون من خلالهم، وجمهور الأهلي يختلف عن أي جمهور، وأتمنى عودتهم، لأن الجمهور هو من يعطي حلاوة للكرة، وبدون جماهير تشعر أن الكرة "ملهاش طعم.

واختتم: عظمة جماهير الأهلي انهم دائما خلف الفريق، وتعطي للاعبين دافعا كبيرا، وأنا أرى أن جماهير الأهلي غير أي جمهور، لعبت في إنجلترا وشاهدت كل جماهير الفرق هناك ولكن جماهير الأهلي غير أي جمهور.