رياضة | شاهد احتفال قناة الأهلي بذكرى لقب نادي القرن

كتب هاني نصر العربي في الخميس 21 مايو 2020 01:20 صباحاً - انت الان تقراء خبر شاهد احتفال قناة الأهلي بذكرى لقب نادي القرن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحتفل قناة النادي الأهلي بالذكرى العشرين لتتويج الأهلي بلقب نادي القرن الإفريقي، من خلال سهرة خاصة، تبدأ بثها في العاشرة مساء، وتمتد إلى الواحدة صباحًا.

تقدم القناة في سهرة الليلة العديد من الفقرات المميزة، حيث يطل الإعلامي الإماراتي الكبير يعقوب السعدي على مشاهدي القناة لأول مرة، من خلال تقارير خاصة بصوته الملقب بصوت العرب.

وتتضمن السهرة عدة لقاءات مع نجوم ومدربين، بالإضافة إلى مفاجآت أخرى بالصوت والصورة، في احتفالية القرن التي يشارك فيها عدد من نجوم الفريق الحاليين ونجوم الفن والمجتمع.