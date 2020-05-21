رياضة | الشارقة يستهدف التعاقد مع نجم الوصل

كتب هاني نصر العربي في الخميس 21 مايو 2020 01:20 صباحاً - انت الان تقراء خبر الشارقة يستهدف التعاقد مع نجم الوصل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعي نادي الشارقة الإمارتي إلى التعاقد مع علي سالمين نجم فريق الوصل من أجل تدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة الخليج على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء، أن إدارة الشارقة تسعى لدعم خط وسط الفريق بضم سالمين، الذي لا يزال مصيره مع الوصل محاطاً بالغموض.

وأضافت الصحيفة ذاتها أن إدارة الوصل اتخذت عدة خطوات من أجل تمديد عقد اللاعب الذي ينتهي في يونيو (حزيران) من العام المقبل، لكنها عادت لتؤكد أن الصورة لن تتضح بشكل نهائي الا بعد عطلة عيد الفطر المبارك.

وتوقفت منافسات دوري الخليج العربي الإماراتي لكرة القدم في مارس (آذار) الماضي، بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث كان الشارقة (حامل اللقب) يحتل المركز الرابع في ترتيب المسابقة برصيد 35 نقطة، بفارق ثماني نقاط خلف شباب الأهلي دبي المتصدر، قبل سبع مراحل على نهاية البطولة.