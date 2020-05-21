رياضة | فرجاني ساسي يصدم الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الخميس 21 مايو 2020 01:20 صباحاً - انت الان تقراء خبر فرجاني ساسي يصدم الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى نادي الزمالك صدمة قوية بشأن مستقبل التونسي فرجاني ساسي نجم خط الوسط في الفريق.

وكشفت تقارير صحفية تونسية، أن نادي الزمالك يحاول حاليا تجديد عقد ساسي مع الفريق ولكن اللاعب يرفض فكرة تجديد عقده مع الأبيض.

وأكدت التقارير أن ساسي حاليا يدرس العروض المقدم له ومن المتوقع أن يختار أفضلهم لينضم لنادي جديد ولكن عقب انتهاء عقده مع الزمالك.

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وأشارت التقارير إلى أن فرجاني ساسي لديه العديد من العروض سواء من الدوري السعودي أو الدوري الإماراتي أو الدوري التركي ولكنه سيدرس أفضلها في الفترة المقبلة.

وحسب ما ذكرته التقارير فإن السبب وراء احتمالية رحيل ساسي عن صفوف القلعة البيضاء ورفضه تجديد عقده هو معرفته بصعوبة حصوله على مستحقاته من النادي في الفترة المقبلة.

يذكر أن عقد فرجاني ساسي ينتهي مع نادي الزمالك بشكل رسمي بنهاية الموسم القادم بعد أن يكون قد قضى 3 مواسم مع الفريق الأبيض.