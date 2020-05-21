رياضة | إدريس يطرح مشروعًا للتأمين الصحي لحماية المدربين

كتب هاني نصر العربي في الخميس 21 مايو 2020 01:20 صباحاً - انت الان تقراء خبر إدريس يطرح مشروعًا للتأمين الصحي لحماية المدربين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طرح المهندس ياسر إدريس رئيس اتحاد السباحة وعضو مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية، خلال اجتماع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب، اليوم الأربعاء وبحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مشروع للتأمين الشامل على جميع المدربين فى جميع الاتحادات الرياضية فى ظل الظروف الراهنة التي يعيشها العالم بسبب تفشي فيروس كورونا.

وتم خلال الاجتماع تشكيل لجنة برأسه ياسر ادريس ومقرر اللجنه ايهاب امين على ان يقوما باستكمال اللجنه بخبراء فى مجال التامين وإعداد تقرير شامل من أجل تنفيذ المشروع عقب أجازة عيد الفطر المبارك.

ومن جانبه أكد المهندس ياسر إدريس ، أن مدربين الاتحادات الرياضية من أكثر الفئات المتضررة بعد إيقاف النشاط الرياضي منذ منتصف مارس الماضي مضيفا إلى أن لدينا قرابة 15 ألف مدرب فى جميع الاتحادات الرياضيه بخلاف أسرهم و سيتم عمل تأمين طبي واجتماعي شامل لهم لحفظ حقوقهم وتحصينهم ضد أي مخاطر وامراض.

وتابع إدريس أن اللجنة المكلفة بهذا المشروع بعد استكمالها فى الايام القليله المقبلة ستعقد عدد من الاجتماعات لوضع تصور مشروع التأمين الصحي والاجتماعى على المدربين واسرهم قبل عرض التقرير النهائي أمام اللجنة الأولمبية المصرية خلال اجتماعها المقبل .