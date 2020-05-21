رياضة | رمضان صبحي: الكرة ليس لها مذاق بدون جماهير.. وهذه اللحظة الأكثر تأثيرًا في حياتي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 21 مايو 2020 01:20 صباحاً - انت الان تقراء خبر رمضان صبحي: الكرة ليس لها مذاق بدون جماهير.. وهذه اللحظة الأكثر تأثيرًا في حياتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف رمضان صبحي جناح فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي عن أكثر لحظة مؤثرة في مسيرته حتى الآن كما أكد أن الكرة بدون جمهور ليس لها مذاق.

وقال رمضان صبحي في بث مباشر عبر حساب"نادي الشارقة للصحافة "، عبر موقع انستجرام:" بطولة أمم أفريقيا الأخيرة تحت ٢٣ عاما كانت أكثر لحظة مؤثرة في حياته لأنها أسعدت الشعب المصري بعد اخفاق المنتخب الأول في نفس العام".

وأضاف:" غياب الجمهور عن حضور المباريات امر سيء للغاية ووجود هذا الجمهور كان يضع الكثير من الضغط علي منافسي الأهلي في البطولات المختلفة، واتمني عودة الجمهور فمن دونه كرة القدم بدون طعم".

وأضاف:" الفارق بين جمهور الأهلي وجمهور الكرة الإنجليزية كبير..جمهور الاهلي يجعل أي لاعب يقدم مليون في المائة من مستواه".

وأكمل :" ريال مدريد فريقي المفضل في العالم لكنني اتعاطف مع ليفربول في إنجلترا رغم أنني أحب مانشتسر سيتي وأرسنال ".