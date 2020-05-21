رياضة | الزمالك يخطط لخطف صفقة الأهلي الكبرى

كتب هاني نصر العربي في الخميس 21 مايو 2020 01:20 صباحاً - انت الان تقراء خبر الزمالك يخطط لخطف صفقة الأهلي الكبرى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخطط نادي الزمالك لخطف الصفقة الكبرى التي يسعى غريمه التقليدي النادي الأهلي لضمها خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وعاد الزمالك لفكرة ضم باهر المحمدي الظهير الأيمن لنادي الإسماعيلي في الصيف القادم لتدعيم الجبهة اليمنى في الفريق.

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وينوي نادي الزمالك فتح باب المفاوضات من جديد مع باهر المحمدي في الفترة المقبلة لإقناعه بالانضمام إلى الأبيض في الصيف القادم.

وكان النادي الاهلي هو الأخر قد أظهر اهتمام كبير بالتعاقد مع باهر المحمدي في الصيف القادم ليكون بديل أحمد فتحي الذي رحل عن الفريق وانضم لصفوف نايد بيراميدز.

يذكر أن باهر المحمدي كان قد أكد من فترة أنه لن يرحل عن الإسماعيلي في نهاية الموسم الجاري إلا للاحتراف في أوروبا ولكن إذا لم يصل عرض مناسب له فإنه يفضل الانتقال إلى صفوف النادي الأهلي.