رياضة | مرة أخري.. الاتحاد الإيطالي يعلن تمديد الكالتشيو

كتب هاني نصر العربي في الخميس 21 مايو 2020 01:20 صباحاً - انت الان تقراء خبر مرة أخري.. الاتحاد الإيطالي يعلن تمديد الكالتشيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر الاتحاد الإيطالي لكرة القدم بيانًا رسميًا، أعلن فيه تمديد الموسم الحالي حتي 20 أغسطس المقبل، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد والتي تسبب في إيقاف الدوري الإيطالي "الكالتشيو".

وقال الاتحاد في بيان: "أبدى الاتحاد الإيطالي رغبته باستئناف وإنهاء البطولات الوطنية المحلية كحد أقصى في تاريخ 20 أغسطس (آب) في الدرجات الأولى والثانية والثالثة".

كما قرر إطلاق موسم 2020-2021 في الأول من سبتمبر (أيلول).

وتوقفت جميع الدوريات في إيطاليا في 9 مارس (آذار) بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

ووافقت الحكومة الإيطالية الثلاثاء، على استئناف التدريبات الجماعية لأندية كرة القدم المحترفة، وقد يعاود دوري الدرجة الأولى نشاطه في منتصف يونيو (حزيران). Advertisements

وأشار بيان الاتحاد الأربعاء، بأنه سيحدد قبل معاودة النشاط قوانين سيطبقها في حال تم تعليق النشاط مجدداً. وفي هذه الحالة، ينوي الاتحاد "إقامة مراحل وجيزة من مباريات البلاي أوف من أجل تحديد نتائج المسابقات وأيضاً بما يتعلق بمسألتي الصعود والهبوط".

كما سيضع الاتحاد قوانين في حال وضع حد نهائي للموسم الحالي والتي "تتضمن بكل الأحوال مسألتي الهبوط والصعود".