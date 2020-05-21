رياضة | "دونجا": التعاقد مع طاهر محمد طاهر إضافة للزمالك

كتب هاني نصر العربي في الخميس 21 مايو 2020 01:20 صباحاً - انت الان تقراء خبر "دونجا": التعاقد مع طاهر محمد طاهر إضافة للزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تناولت بعض التقارير مؤخرًا أنباء حول طرح فكرة تعاقد نادي الزمالك مع طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب.

وقال تامر عبد الحميد "دونجا" نجم الزمالك السابق، إن التعاقد مع طاهر محمد طاهر، ستكون إضافة قوية جدًا للفريق الأبيض.

ونشر "دونجا" صورة لطاهر عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، معلقًا عليها: "لو فعلًا الصفقة دي تمت لنادي الزمالك، هتكون إضافة قوية جدًا جدًا".

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وأكد محمد عادل، المشرف على الكرة بنادي المقاولون، في تصريحات سابقة، أن الحديث عن مفاوضات الأهلي للحصول على خدمات طاهر، والأخبار المتداولة بهذا الشأن مجرد شائعات.

وذكر عادل أن الفترة الأخيرة لم تشهد أي مفاوضات لضم اللاعب نهائيًا من الخارج في ظل رغبته في خوض مسيرة الاحتراف، خاصة أن الشركة الإنجليزية المسئولة عن تسويق اللاعب تطلب وضع بند في تعاقده ينص بمنحه أحقية الاحتراف الخارجي مقابل مبلغ مالي معين.