رياضة | ياسر ربيع لاعب بنى سويف والمنصورة الأسبق لـ "الخليج 365 الرياضى": الإصابة أجبرتني على الاعتزال.. ومصطفى يونس ظلمني

كتب هاني نصر العربي في الخميس 21 مايو 2020 01:20 صباحاً - انت الان تقراء خبر ياسر ربيع لاعب بنى سويف والمنصورة الأسبق لـ "الخليج 365 الرياضى": الإصابة أجبرتني على الاعتزال.. ومصطفى يونس ظلمني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لعب ياسر ربيع في صفوف بنى سويف وعاصر الجيل الذهبي للمنصورة كما شارك بصفوف المنيا والشرقية للدخان وغيرهم من الأندية، وحرمته الإصابة مبكرا من استكمال مشواره الكروى لينتقل لمجال التدريب محاولا أن يسطر اسمه مع كبار المدربين ببنى سويف وبالصعيد .

لهذا حرص الخليج 365 الرياضى على إجراء حوار مع ياسر ربيع لاعب بنى سويف والمنصورة والاوليمبي الأسبق للحديث عن مشواره الكروي وذكرياته بالملاعب واختلاف كرة القدم قديما وحديثا ومشواره التدريبي والعديد من الآراء الهامة في السطور التالية:-

- حدثنا عن بدايتك الكروية ؟

بدأت رحلتي مع كرة القدم بمركز شباب ناصر بفريق تحت 15 سنه وكنت أبلغ وقتها 14 عام ثم انتقلت لصفوف نادي بني سويف تحت قيادة مجدي العربي وفى ذات الموسم قام حمدي عباس بتصعيدي لفريق 16 عام وشاركت مع الفريق وبعدها بفترة قصيرة قام ايمن جاب الله بتصعيدي للفريق الاول مع نهاية الدور الاول وكنت اشارك بشكل اساسى في جميع المباريات .

ومع بداية الموسم الجديد تم اسناد مهمة الفريق الاول لكابتن محمد شاكر صاحب الطفره الاولى لنادي بني سويف، ولعبت بشكل اساسي وحينما كنت بقطاع الناشئين كنت اشارك بمركز المهاجم الصريح وعندما تم تصعيدي للفريق الاول قام ايمن جاب الله باشراكى بمركز وسط الملعب وكنا سنصعد للدورى الممتاز بعدما حصلنا على المركز الأول بمجموعة الصعيد بعد المباراة الفاصلة مع نادي الالمونيوم ولولا دورة الترقى كان سيلعب الفريق بالدورى الممتاز ولا انسى دور المهندس ابوالخير عبدالعليم رئيس النادي وقتها والدعم الذى وفره لنا ووقوفه بجانب الفريق ، وحاولنا الصعود موسمين مع المدربين شديد قناوي وحسين اوشن وحسين السيد ومحمد شاكر ولم يحالفنا التوفيق .

- ماذا عن مشوارك بصفوف المنصورة ؟

عقب رحلتي الكروية بصفوف بنى سويف انتقلت لنادي المنصوره مع حسن مجاهد ووجدي غازى وحصلنا علي المركز الخامس في هذا الموسم ولعب بصفوف المنصورة لمدة 4 مواسم من موسم 2000 وحتى 2004 ثم تعرضت للإصابة وبعدها انتقلت لصفوف المنيا مع تحت قيادة شديد قناوى وبفترة الانتقالات الشتوية عدت لنادي بني سويف تحت قيادة حسين اوشن وكان يرأس النادى وقتها اللواء رشاد واتفقت اني اشارك بمباريات الدور التاني بدون مقابل علي ان انتقل في بداية الموسم الجديد لاى فريق بدون مقابل وقد كان وانتقلت لنادي الشرقية للدخان مع يسري عبد الغني و خالد جلال ثم انتقلت لصفوف الأولمبي وقام مصطفي يونس باستبعادي قبل بداية الدوري بحوالى 15 يوم رغم اني كنت استعدت مستواي ووقع علي ظلم من المدرب مصطفي يونس حتي لاعبين الفريق وقتها كانوا مندهشين جدا أمثال ( مصطفي فواد وبوجي وريعو وأحمد عادل ) وبعدها عدت لنادى بنى سويف الذى تربيت به وصنع اسمي ولعبت لمدة موسمين واعتزلت في سن الـ 26 عام .

- من أهم اللاعبين الذين زاملتهم خلال مسيرتك الكروية ؟

بالتأكيد الكثير من الأسماء ببنى سويف زاملت كلا من ( مصطفي ابوالسعود وحماده محروس وايمن شكري ووائل عبدالعال وياسر سيد وبهاء ابوسريع وطه عطا وممدوح عبدالحي وميرون صبحي وليد ابراهيم وسيد سكينه ومرسي محمد وفكري شعبان وطارق فتحي وعصام عمر وتامر ابوحديده ومحمد عيد واحمد السادات وأحمد حسن ' دروجبا ' وعلاء يس و معتز محروس وحسين جلال وجابر عبد الحليم وحسن ابوطالب واحمد صلاح ووليد سيد وصالح سعيد وأحمد عبدالمنعم وسيدشلبي وايهاب طه ومحمدحسن ادم وشوبير وسيد عبادي وسيدعامر صديق الملاعب ورفيق الدرب ببني سويف والمنصورة .

وخلال فترة تواجدي بالمنصورة زاملت، اللاعبين، رضا شحاته و محمد الحديدي ومحمد عطيه وهشام سعيد وابراهيم الوالي و كمالو و صابر الشربيني و احمد ممتاز و عطيه صابر ومحمد محمود واحمد فرغلي واحمد موكي وحامد سويدان وايمن محب وعمرو ذكي واحمد سالم وياسر فاروق واشرف خميس وشريف شحاته ورجب محمود.

وبصفوف الشرقية للدخان زاملت كلا من رامي ربيع وطارق سعد وعبدالرحمن فاروق ورضا عبدالسلام وحسن فهمي ورضا جمعه .

- من هم أهم المدربين الذين تدربت معهم بتلك الأندية ؟

اهم المدربين مجدي العربي اول من قام بضمى لنادي بني سويف وحمدي عباس الذى تعلمنا الكثير منه وايمن جاب الله من قام بتصعيدى للفريق الاول ومحمد شاكر الذى نجح فى تطوير مستوايا الفنى بجانب شديد قناوي وحسين اوشن ومحمدبدوي وحسين السيد ووجدي غزي ابويه وحسن مجاهد كبير مدربين مصر ويسري عبدالغني وخالد جلال ومحمدعمر وطارق العشري .

- ما هي أهم انجازتك كلاعب ؟

أهم انجازاتي كلاعب تتمثل فى الصعود مع نادى بني سويف لدورة الترقي بجانب إنجاز الحصول علي المركز الخامس مع بصفوف المنصورة .

- لماذا اعتزلت بسن مبكرة وكيف اتجهت للتدريب ؟

اعتزلت وكنت ابلغ 26 سنه بسبب الاصابه وقمت بختام مسيرتى كلاعب بصفوف بيتي نادي بني سويف ، واتجهت للتدريب بعد اعتزالي مباشرة بتدريب فرق الناشيئن، حتي استعان بي محمد يوسف بالجهاز الفنى للفريق الاول وصعدنا بالفريق للممتاز "ب" .

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- ما هى أهم المناصب التدريبية لك حتى الآن ؟

توليت منصب مدرب عام لنادي بني سويف مع محمد يوسف المدير الفنى للفريق لمدة 4 مواسم ، بجانب اننى توليت منصب المدير الفني للفريق الاول لبني سويف وكذلك تجربتى كمدير فنى لنادي منفلوط ومركز شباب ناصر ونادي اهناسيا الرياضى ومدرب عام لنادي الواسطي الرياضى ، وأهم محطة تدريبية هي تولى منصب المدير الفني لنادي بني سويف فيما كانت اصعب مهمة لي عندما توليت تدريب منفلوط وحققت نتائج جيدة ولكن التوقيت الذى توليت به المسؤلية لم يسعفنى وهبط الفريق رغم أننا لم نخسر سوى مباراة وحيدة .

- هل ترى أنك لم تأخذ فرصتك التدريبية الكافية ببنى سويف ؟

لم اخذ حقي فعلا وخاصة بعدما توليت منصب المدير الفنى للفريق الاول لنادي بني سويف وفي فتره كان الفريق بمؤخرة الجدول والحمد لله بعد تولي المهمة اصبحنا ننافس علي الصعود لدورة الترقي وتم وقوع ظلم وتم استبعادي واصبحت مساعد مرة اخرى ولكني قمت بتقديم استقالتي وكان رد فعل مجلس الادارة معي به ظلم كبير ولم يراعوا اننى خدمت النادي ولم يتمسكوا بوجودي ومن ذلك التوقيت لم ادخل النادي .

- ماذا عن ذكرياتك كلاعب ؟

اهم تلك الذكريات عندما نجحنا فى الفوز أمام اسوان ببطولة كاس مصر وأثناء عودتنا بالقطار وجدنا الجماهير تنتظرنا بالورود وذلك لصعودنا لدور الـ 16 ومواجهة الأهلى ، بجانب ذكرى الفوز أمام الالمونيوم في المباراه الفاصلة وعندما واجهنا الشرقيه بدورة الترقي كان استاد القاهره مغلق من جماهير الشرقية وشعرنا وقتها بالحزن علي ضياع حلم الصعود للدوري الممتاز ، وذكرياتى بصفوف المنصورة حدثت لى إصابة وكان عندنا مباراه مع سكة حديد سوهاج وكنت بالاحتياطى وأصيب حامد سويدان ونزلت بدلا منه واديت مباراه رائعه ومن بعدها كنت من العناصر الهامة بالفريق وكان حسن مجاهد يقوم بصرف مكافاة ايجادة لى عقب كل مباراة وكان يقوم باشراكى بمراكز مختلفة بجميع المباريات.

- ماذا يمثل لك نادى المنصورة ولماذا انت بعيد عن أروقة العمل به ؟

نادي المنصوره له فضل كبير حيث بصفوفه لعبت دوري ممتاز وصنع أسمى وله فضل عليه بعد نادي بني سويف وانا بعيد عن العمل به لاننى من أبناء محافظة بني سويف وهو يعتمد علي اولاده من محافظة المنصورة وأتابع الفريق دائما واتمنى له الصعود وانا اعشق نادي المنصوره وجماهيره .

- كيف ترى أوجه الاختلاف بين كرة القدم قديما وحديثا ؟

وجه الاختلاف في السنوات الماضية وحاليا تتمثل فى أنها كانت قديما تمتلى بالمواهب والمستويات المتميزة وكان الجميع يعلم جميع اللاعبيين في جميع الفرق رغم عدم وجود الفضائيات ولم تكن هناك أموال مثلما يحدث حاليا وللاسف حاليا المواهب أصبحت نادرة ببساطة جيل واحد مثل جيل المنصورة لو موجود حاليا كانوا سيلعبون بمنتخب مصر وكان يمكنهم الاحتراف خارجيا ، وحاليا توجد اندية الشركات به أموال ولكن تنقصها روح الانديه الشعبية .

- كيف ترى شكل المنافسة على الصعود للدورى الممتاز ؟

المنافسة بالقسم الثاني صعبه جدا وأتمنى صعود بني سويف والمنصورة .

- ماذا عن شكل المنافسة بالمجموعة الرابعة بالقسم الثالث ؟

المنافسة على الصعود بالقسم الثالث ستستمر حتى المباراة الأخيرة لقوة جميع الفرق فيما لصراع الهبوط تاكد هبوط ببا الرياضي فقط وباقى الفرق تنافس على البقاء إذا ما تم استكمال البطولة .

- هل أنت مع استكمال البطولات ام إلغاءها وماهي رسالتك الأخيرة ؟

قرار الايقاف حتى الآن قرار صائب وأراوح الجميع أهم من أي بطوله او نشاط وباذن الله إذا ما عبرنا الأزمة نستكمل الدوريات ولو الأمر استمر يتم الغاء المسابقات ورسالتي للجماهير عليهم الالتزام بالمنزل ورسالتي لاتحاد الكرة المصري هي أن حياة الناس أهم من أي شي .