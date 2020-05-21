رياضة | وكيل نجم أياكس: برشلونة وضعه كخيار بديل لسيميدو.. وبايرن ميونيخ يريد ضمه

كتب هاني نصر العربي في الخميس 21 مايو 2020 01:20 صباحاً - انت الان تقراء خبر وكيل نجم أياكس: برشلونة وضعه كخيار بديل لسيميدو.. وبايرن ميونيخ يريد ضمه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد جو بلاكبورن وكيل أعمال دست ظهير أياكس أمستردام الهولندي، أن هناك تطورات حول انضمام موكله إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وارتبط اسم الظهير الأيمن لأياكس دست بالانتقال إلى برشلونة هذا الصيف لتعويض الرحيل المحتمل لنيلسون سيميدو، وفي مواجهة هذه الشائعات، أراد وكيل دست تصحيح الأمور.

ورد جو بلاكبورن على شائعات إرسال دست إلى برشلونة هذا الصيف، وقال في تصريحاته التي نقلها موقع ‘‘لو10 سبورت‘‘ الفرنسي: ‘‘ليس هناك اهتمام ملموس من قبل برشلونة بعد، لم يتصلوا بي رسميًا أو بأياكس‘‘.

وأضاف: ‘‘سيرجينو هو واحد من اللاعبين الذين يتبعهم فرق أوروبا، إنه خيار إذا غادر نيلسون سيميدو، لكن أعتقد أنه خيار لمزيد من الأندية مثل بايرن ميونيخ الذين لا يزالون يريدون ضمه من أياكس، ولكن في الوقت الحالي لا يزال الطرفان بعيدان عن التوصل لاتفاق، ولا يوجد شيء يمكننا القيام به في الوقت الراهن‘‘.