رياضة | بعد الثلاثي الكبار.. 3 لاعبين مُرشحين للرحيل عن الأهلي في الصيف

كتب هاني نصر العربي في الخميس 21 مايو 2020 01:20 صباحاً - انت الان تقراء خبر بعد الثلاثي الكبار.. 3 لاعبين مُرشحين للرحيل عن الأهلي في الصيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر النادي الأهلي على أسماء بعض اللاعبين المرشحين للرحيل عن صفوف القلعة الحمراء، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي، بعدما خرجوا من حسابات الجهاز الفني للفريق الأحمر بقيادة السويسري رينيه فايلر.

وكان تأكد رحيل أحمد فتحي الظهير الأيمن للفريق الأحمر بشكل رسمي عن صفوف القلعة الحمراء، بعد رفض تجديد تعاقده مع الأهلي، وتوقيع عقود انتقاله لصفوف بيراميدز بشكل رسمي خلال الفترة الحالية، ليصبح أول الراحلين عن الفريق.

شريف إكرامي حارس مرمي الفريق الأحمر أيضًا سوف يغادر صفوف القلعة الحمراء نهاية الموسم الحالي، بعد قرار لجنة التخطيط بالموافقة على رغبته في الرحيل عن صفوف الفريق للحصول على فرصة المشاركة، وذكرت تقارير أن اللاعب وقع على عقود انتقاله لبيراميدز بشكل رسمي ليمثل الفريق السماوي بالموسم المقبل.

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أما ثالث الراحلين عن النادي الأهلي نهاية الموسم الحالي، القائد حسام عاشور، بعدما رفضت لجنة التخطيط بالنادي التجديد له بناءًا على رغبة الجهاز الفني، وأصبح اللاعب أمام خيارين إما الاعتزال النهائي، أو الانتقال لفريق جديد خاصة وأنه يمتلك عدة عروض للانتقال إلي أحدهم في الفترة المقبلة.

من أبرز المرشحين لمغادرة النادي الأهلي أيضًا الأنجولي جيرالدو دا كوستا حيث خرج اللاعب من حسابات الجهاز الفني، وتبحث إدارة النادي عن تسويق اللاعب وتحقيق استفادة مالية من وراء بيعه، ويمتلك اللاعب عدة عروض خليجية وبرازيلية وأنجولية، ولكنه يفضل الرحيل لفريقه السابق أول أغسطس الأنجولي.

المغربي وليد أزارو بات مرشحا بقوة للرحيل عن صفوف القلعة الحمراء هذا الموسم، حيث يرفض الجهاز الفني عودة اللاعب ويفضل التعاقد مع مهاجم جديد، بينما يرفض اللاعب تمديد إعارته ويطلب الرحيل نهائيًا، لاسيما وأنه أمامه أكثر من عرض للرحيل عن الفريق.

كما أصبحت أيام صالح جمعة لاعب الأهلي معدودة مع الفريق الأحمر، بعدما طلب السويسري فايلر الاستغناء عن خدماته لعدم التزام اللاعب وإثارته الدائمة للمشاكل كما أنه لا يناسب طريقة لعب المدرب، ويمتلك اللاعب عدة عروض داخل وخارج مصر للرحيل عن صفوف القلعة الحمراء.