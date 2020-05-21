رياضة | إنتر ميلان يفضل فيربو في الصفقة التبادلية مع برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 21 مايو 2020 01:20 صباحاً - انت الان تقراء خبر إنتر ميلان يفضل فيربو في الصفقة التبادلية مع برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتشرت في الآونة الأخيرة أنباء عن الصفقة التبادلية بين برشلونة وإنتر ميلان، المتعلقة بلاوتارو مارتينيز، وطرحت الأسماء الكثيرة لتساعد في ضمان نجاح الصفقة.

وذكرت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي إنتر ميلان يفضل التعاقد مع لاعب برشلونة جونيور فيربو على زميله البرتغالي نيلسون سيميدو، وانه سيكون خياره الأول في صفقة التبادل مع برشلونة، في حال اتمامها.

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وأشارت التقارير أن يرجح أن يكون السبب في ذلك، حاجة النادي أكثر لتعزيز مركز الظهير الأيسر، الذي يفتقر للاعب بجودة كبيرة مثل فيربو.

ويشار أن فيربو قد إنضم لبرشلونة في الصيف الماضي، مقابل مبلغ 18 مليون يورو، ولكن اللاعب لم يقنع كثيراً، ولم يقدم مستوى مرغوب فيه.