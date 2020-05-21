رياضة | الأهلي يحسم مستقبل محمود وحيد

كتب هاني نصر العربي في الخميس 21 مايو 2020 01:20 صباحاً - انت الان تقراء خبر الأهلي يحسم مستقبل محمود وحيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم النادي الأهلي خلال الساعات القليلة الماضية مستقبل محمود وحيد نجم الفريق الأحمرمن الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وشهدت الفترة الماضية انتشار العديد من الأنباء التي تشير إلى احتمالية رحيل محمود وحيد عن صفوف الأهلي في نهاية الموسم الجاري بسبب قلة مشاركته مع الفريق.

ورفض مسئولو القلعة الحمراء فكرة رحيل محمود وحيد بشكل نهائي ورفض أي عروض مقدمة لضمه في الصيف القادم.

كما رفض السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي فكرة رحيل وحيد في نهاية الموسم الجاري.

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وأكد فايلر لمسئولي القلعة الحمراء أنه في حاجة غلى خدمات محمود وحيد في الموسم القادم وسيعتمد عليه بنسبة كبيرة.

وفي سياق آخر، أظهر نادي الهلال السعودي رغبته في التعاقد مع التونسي علي معلول الظهير الأيسر لنادي الأهلي في الصيف القادم.

وكشفت التقارير أن نادي الهلال تواصل مع ممثلي على معلول وقدموا عرضا ضخم لإقناع اللاعب بالانضمام إلى الفريق في نهاية الموسم الجاري.

ولكن أكد النادي الأهلي منذ فترة انه يرفض فكرة رحيل علي معلول عن صفوف الفريق في الصيف القادم نظرا لحاجة الفريق إلى خدماته في الموسم القادم بشكل كبير.