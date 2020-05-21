رياضة | الاتحاد الإماراتي يناقش ملف المدرب القادم للأبيض

كتب هاني نصر العربي في الخميس 21 مايو 2020 01:20 صباحاً - انت الان تقراء خبر الاتحاد الإماراتي يناقش ملف المدرب القادم للأبيض والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تسعى لجنة المنتخبات والشؤون الفنية باتحاد الكرة الإماراتي، لمواصلة عقد اجتماعاتها، لمناقشة أسماء المدربين المرشحين لتولي تدريب المنتخب الأول في الفترة المقبلة.

كان الاتحاد الإماراتي أقال المدرب الصربي إيفان يوفانوفيتش الشهر الماضي، وبدأ رحلة البحث عن مدير فني.

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وذكرت صحيفة الاتحاد، اليوم الأربعاء، أن اللجنة عقدت اجتماعها الرابع بنظام الاتصال المرئي عن بعد، وأكملت مناقشة ملف أسماء المدربين المرشحين لتولي مهمة تدريب المنتخب في الفترة المقبلة، حسب المعايير والشروط المحددة، وخبرة وإنجازات كل مدرب، وفق متطلبات المرحلة المقبلة التي تشهد خوض المنتخب المباريات المتبقية من التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، ونهائيات كأس آسيا 2023.

وأضافت الصحيفة: "اللجنة منحت فريق العمل المكلف المزيد من الوقت لإنهاء الملف، وذلك من خلال التواصل والتفاوض مع المدربين المرشحين، سواء كافة الشروط التعاقدية، تمهيداً لرفع الأسماء النهائية إلى مجلس إدارة الاتحاد للاعتماد".