رياضة | بشكتاش يُحدد بديل النني

كتب هاني نصر العربي في الخميس 21 مايو 2020 01:20 صباحاً - انت الان تقراء خبر بشكتاش يُحدد بديل النني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب نادي بشكتاش التركي من التعاقد مع لاعب ليبي، ليحل بديلًا لمحمد النني، وذلك في حالة عدم استمراره مع الفريق في القترة القادمة.

وكشفت تقارير صحفية أن نادي بشكتاش اقترب من التعاقد مع الليبي أحمد بن علي، لتدعيم خط الوسط المدافع خلال الميركاتو الصيفي المقبل، ويكون بديلًا للنني.

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وأوضحت صحيفة "فوتوماك" التركية أن النادي التركي يستهدف اللاعب الليبي الذي يلعب في الدرجة الثانية الإيطالية، تحسبًا لرحيل النني حال تم الاتفاق على عرض جيد.

وأشارت التقارير أن النادي التركي يسعى إلى تمديد إعارة النني من آرسنال خلال الأسابيع المقبلة بطلب سيرغين يالتشين،​ المدير الفني للفريق، لكنه وضع بن علي على قائمته في حال فشل تمديد الإعارة.