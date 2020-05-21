الامارات | لاعبة كرة قدم تنتقد ترامب.. وتفكر في الترشح للرئاسة

شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبة كرة قدم تنتقد ترامب.. وتفكر في الترشح للرئاسة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عادت نجمة كأس العالم لكرة القدم، الأميركية ميغان رابينو، إلى انتقاداتها اللاذعة ضد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، كما عبرت عن نيتها الترشح للمنصب الرئاسي في بلادها. وفي مقتطفات من مقابلة مع قناة «فايس تي في» وصفت رابينو الرئيس الأميركي بـ«القومي الأبيض»، معتبرة أن سياساته لم تساعد الأميركيين.

وقالت رابينو: «من الواضح أن لدينا الآن قومياً أبيض في البيت الأبيض، أسهم في تنامي الكراهية واستبعاد الآخرين في البلاد، وتسبب في مزيد من الخلاف بين الناس، ومزيد من اليأس والقلق والخوف».

وأشارت اللاعبة المتألقة خلال تتويج المنتخب الأميركي بلقب كأس العالم 2019، إلى أن دمج الأقليات العرقية والسيدات سيكون مفتاح التقدم في البلاد.

وشكلت رابينو (34 عاماً) صوتاً صارخاً في الدفاع عن حقوق السيدات، وشاركت في احتجاجات الركوع أثناء عزف النشيد الوطني احتجاجاً على التمييز العنصري.

وعما اذا كانت تفكر في النزول إلى السباق الرئاسي، أقرت بإمكانية حصول هذا الأمر، وقالت: «لا أغلق الباب تماماً، لكن الأمر يبدو غريباً»، وقالت إن وظيفتها الحلم ستكون «الرئاسة، بالطبع».

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وأضافت أفضل لاعبة في العالم لعام 2019 ضاحكة: «إذا كنت سأقوم بذلك، أريد أكبر مركز»، مضيفة أنها تفضل «اختيار أشخاص أذكى».

وتابعت رابينو الداعمة للمرشح الديمقراطي جو بايدن: «لا أقول أنا الأذكى، يجب أن أكون الرئيسة، بل ربما أنا غير مؤهلة لأي منصب حكومي، لكن لدي القليل من التواضع، حيث يمكن أن أكون، على غرار أنت أذكى، قم بذلك».

وكانت رابينو توقعت قبل مونديال فرنسا 2019 أنها لن توافق مع زميلاتها على الدعوة التقليدية للبيت الأبيض في حال تتويجها، ما دفع ترامب الى التغريد «على ميغان أن تفوز قبل أن تتحدث»، وقد وفت بوعدها بعد أسابيع قليلة رافضة الزيارة. وخسرت رابينو، أخيراً، معركة قضائية مع زميلاتها في صراعهن مع اتحاد كرة القدم من أجل المساواة على صعيد الرواتب مع منتخب الرجال.

- أوفت رابينو بوعدها بالفوز بكأس العالم وعدم زيارة البيت الأبيض.

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