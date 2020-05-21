الامارات | قميص النصر في مزاد خيري لمساعدة 1000 أسرة فقيرة في الإكوادور

شكرا لقرائتكم خبر عن قميص النصر في مزاد خيري لمساعدة 1000 أسرة فقيرة في الإكوادور والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن لاعب النصر السابق، الإكوادوري كارلوس تينوريو، مشاركته في حملة خيرية بالاشتراك مع زميله في المنتخب الملقب بـ«أشجار الموز»، إيفان هورتادو، وعدد من الشركات الخاصة، لدعم 1000 أسرة فقيرة في الإكوادور.

وكشف تينوريو عن تبرعه بالعديد من المتعلقات الشخصية به، أبرزها قميص نادي النصر الذي احتفظ به ضمن مقتنياته، التي يعتز بها، إذ قال لصحيفة «بريمي سياس» الإكوادورية إنه «من دواعي سروري أن أشارك في هذا الحدث الخيري، وأن أكون سفيراً لهذه الحملة لدعم الفقراء في الإكوادور».

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وقال الدولي المعتزل: «سيتم في المزاد بيع الكرة التي أحرزت بها أول هدف للإكوادور بكأس العالم 2006 في ألمانيا، وقميص نادي النصر الإماراتي، والقميص الذي شاركت به في مباراة الإكوادور أمام أوروغواي في مونديال 2002 بكوريا الجنوبية واليابان، ويحمل توقيعات جميع اللاعبين الذين شاركوا في هذه المباراة».

يذكر أن تينوريو من أبرز اللاعبين في تاريخ الإكوادور، إذ أحرز الهدف الأول لبلاده في مونديال 2006 بألمانيا في مرمى بولندا.

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