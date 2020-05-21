الامارات | الهلال السعودي يسعى إلى ضم نجم الأهلي المصري معلول

شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال السعودي يسعى إلى ضم نجم الأهلي المصري معلول والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد تقرير صحافي تونسي بأن نادي الهلال السعودي يدرس التعاقد مع الظهير التونسي، علي معلول، لاعب النادي الأهلي المصري، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. ووفقاً لموقع «تونيسي نوميريك»، فإن إدارة الهلال تلقت ترشيحات للتعاقد مع التونسي معلول. ويعد معلول أحد أهم اللاعبين في تشكيلة المدير الفني للأهلي المصري، السويسري فايلر. Advertisements يذكر أن وزارة الرياضة السعودية بانتظار استكمال الموسم الرياضي الحالي في شهر أغسطس المقبل، بعدما أعلنت تعليق الأنشطة الرياضية بسبب انتشار فيروس «كورونا» في منتصف شهر مارس الماضي. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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