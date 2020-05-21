شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبدالحفيظ: جاهزون لعودة النشاط الكروي في أي وقت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إن فوز القلعة الحمراء بلقب نادي القرن الماضي، وضع مسؤولية كبيرة على جميع الأجيال الحالية والقادمة.

وأضاف «عبدالحفيظ»، في تصريحات عبر قناة الأهلي: «بات على الجميع الحفاظ على هذا النجاح الكبير، والسعي للمنافسة على الجائزة في القرن الجديد».

وتطرق مدير الكرة بالأهلي، إلى استعدادات النادي لاستئناف النشاط الكروي خلال الفترة المقبلة، قائلاً: «نعمل وكأن المنافسات ستعود غدا. كرة القدم ستعود لا محالة».

وتابع: «الجميع في الأهلي يستعد لاستئناف النشاط الكروي، ليكون الجميع جاهز لهذا الأمر في أي وقت»، مضيفًا: «ندرس الإجراءات الوقائية اللازمة لحماية الجميع سواء لاعبين أو مدربين أو موظفين».