شكرا لقرائتكم بيدرو: من الصعب دخول الجونة المربع الذهبى وحسام غالى لم يتغير كلاعب أومدير كرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف البرتغالى بيدرو بارنى المدير الفنى لنادى الجونة أنه من الصعب حصد فريقه أحد المراكز المربع الذهبى من بطولة الدورى المصرى هذا الموسم بسبب وضع الفريق فى ترتيب جدول المسابقة و أنه هدفه التواجد فى مركز متقدم فقط .

وأوضح بيدرو خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة أون تايم سبورت مع الاعلامى سيف زاهر خلال برنامج ملعب أون أن حسام غالى مدير الكرة لفريق الجونة لن تختلف شخصيته خلال تواجده فى مهام عمله عن ما كان قائد لفريق الاهلى وأنه من أكبر الداعمين له خلال تواجده مع فريق الجونة منذ تولى القيادة الفنيه .

وأشار المدير الفنى لفريق الجونة أن حسم أمر اللاعبين المعارين فى الفريق من النادى الاهلى صعب فى الوقت الحالى بسبب معرفة مصير بطولة الدورى المصرى و أنه يقوم الان بتحديد أحتياجات الفريق الفترة المقبلة .

وأختتم بيدرو حديثة أن مواطنة البرتغالى مانويل جوزية المدير الفنى لفريق الاهلى من أفضل المدربين الاجانب فى تاريخ الكرة المصرية بسبب الانجازات التى تمكن من حصدها مع الفريق الاحمر وأنه كان يتمنى تواجد لاعب مثل محمد بركات لاعب الاهلى ومنتخب مصر السابق بفريق الجونة.