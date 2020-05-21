شكرا لقرائتكم شطة: الأهلى نادى القرن عن جدارة واستحقاق واسألوا "كاف" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عبد المنعم شطة نجم الأهلي الأسبق أن النادي يستحق لقب نادي القرن الإفريقي.

ويطالب مجلس الزمالك بالحصول على لقب نادي القرن الإفريقي الذي حصل عليه الأهلي.

وقال شطة في تصريحاته عبر قناة الأهلي: "المعايير التي تم وضعها عام 1994 كانت معايير مثالية ولا يوجد بها أي نقاط ضعف أو نقاط تحيز لنادي معين".

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وأضاف: "لم يكن أي اتحاد كرة قدم اخترع هذا اللقب ولكن تم وضع المعايير في الاتحاد الإفريقي بناء على البطولات وبعض المقاييس الفنية".

واختتم حديثه قائلا:"الأهلي يستحق لقب نادي القرن الإفريقي عن جدارة واستحقاق".