شكرا لقرائتكم حلمى طولان يبدأ التجهيز للسناريوهات المنختلفة لإنبي في حال عودة النشاط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعكف حلمى طولان، المدير الفنى لإنبى، بالتشاور مع جهازه المعاون حول تجهيز خطة الفريق والسيناريوهات المختلفة حتى تكون جاهزة انتظارا لموقف النشاط الكروى، حيث ناقش مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب ومجلس إدارة اللجنة خلال إجتماع اليوم بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة الخطة الطبية التى وضعت من قبل اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية المصرية من كافة جوانبها والتجارب فى الدول الأخرى التى واجهة فيروس كورونا، خلال الإجتماع الذى قام فيه حسن كمال رئيس اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية المصرية بشرح الخطة التى تم وضعها من كافة جوانبها وشرح الإتصالات التى تمت مع اللجنة الطبية بوزارة الشباب والرياضة والتصور العام لعودة النشاط الرياضى والإجراءات الطبية والإحترازية التى يمكن أن تتخذ.

وتأتى هذه الخطة فى ظل الإستعدادات لعودة النشاط الرياضى تدريجيا بداية من منتصف يونيو القادم ، حيث قرر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية التحرك مبكرا بعد الجلسات التى عقدت خلال الأسابيع الماضية مع الاتحادات لمعرفة الخطط المتوقعة لـ12 شهر القادمين، أكد المهندس هشام حطب أن اللجنة الأولمبية المصرية تبذل مجهود كبير منذ فترة طويلة من أجل مناقشة الخطط الطبية الخاصة بالمنتخبات واللاعبين المؤهلين لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو وحاليا نعمل على خطة شامله للرياضة من أجل أن نكون جاهزين فى أى وقت لعودة الرياضة ولا نجد أنفسنا فى تأخر لأن الوضع الحإلى صعب للغاية ويجب أن نكون جاهزون مبكرا ولدينا خطط مستقبلية لمواجهة كل الأوضاع القادمة والإستعانة بتجارب الدول الأخرى مهم من أجل الإستفادة من الإيجابيات والسلبيات وما يناسب مصر لأن ما يهمنا هو صحة لاعبينا وعودة النشاط الرياضى بشكل أمن.

Advertisements

وطالب الجهاز الفنى لإنبى، اللاعبين، بخوض بعض تدريبات الجرى خلال فترة التوقف الحالية من أجل الحفاظ على لياقتهم البدنية خلال فترة التوقف السلبية الحالية، حيث يحرص حلمى طولان على متابعة حالة اللاعبين أثناء تأدية تدريبات الحجر المنزلى، بعدما أعد لهم برنامج تأهيلى خاص ليؤديه اللاعبون فى منازلهم، حتى يكونوا جاهزين للعودة للمشاركة فى التدريبات فى حال تقرر استئناف منافسات الدورى الممتاز هذا الموسم، فى ظل حرص الجهاز الفنى للفريق البترولى على متابعة حالة اللاعبين أولا بأول.

وخاض نادى إنبى هذا الموسم 18 مباراة فى الدورى الممتاز، قبل تعليق منافساته احتل بهم المركز السابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 25 نقطة، بعدما حقق الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى 7 لقاءات وهُزم فى 5 مواجهات، فيما سجل لاعبيه 18 هدفًا واستقبلت شباكه مثلهم، لذا يحرص الجهاز الفنى لنادى إنبى، على تجهيز اللاعبين ومتابعة إجراءات حالتهم البدنية خلال فترة التوقف، حتى يكونوا مستعدين فى حال تقرر استئناف النشاط الرياضى هذا الموسم.