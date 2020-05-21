شكرا لقرائتكم عصام عبد الفتاح: تركنا أموالا بالدولار في خزينة اتحاد الكرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال عصام عبد الفتاح عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة السابق، أن المجلس الذى رحل عقب اخفاق منتخب مصر في أمم أفريقيا 2019 ترك في خزينة الجبلاية أموالا بالدولار.

واضاف عصام عبد الفتاح في تصريحات تليفزيونية، مساء الأربعاء، لبرنامج جمهور التالتة المذاع على فضائية أون تايم سبورت 2، مع الإعلامي إبراهيم فايق، أن قد يترشح في انتخابات اتحاد الكرة الكرة اذا وجد الأجواء مناسبة للعمل العام، رغم أن بند الثمان سنوات مازال يقف عائقا أمام ترشحه في الانتخابات المقبلة.

وعن لائحة اتحاد الكرة التى عكفت اللجنة الخماسية على تنفيذها وارسالها للفيفا في الفترة الماضية قال عبد الفتاح أنها ليست بحاجة لكل هذا الوقت قائلا:"دي لائحة تتعمل في يوم واحد".

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ورد عبد الفتاح على اتهامه بعدم قدرته على زيادة رواتب الحكام وهو رئيسا لجنة التحكيم، موضحا أنه قدم مشروعا للحفاظ على حقوق التحكيم، وأن الزيادات التى طرأت على مستحقات الحكام من ضمن الخطط التى نفذها.

وكانت بعض التقارير الإعلامية، قد أشارت إلى أن النشاط الرياضي في مصر، في طريقه للإلغاء، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في مصر خلال الفترة الحالية.