شكرا لقرائتكم كاجودا: حازم أمام أحسن موهبة فى مصر و أرتدى تيشرت الزمالك فى البرتغال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد البرتغالى مانويل كاجودا المدير الفنى الأسبق لنادى الزمالك أن حازم أمام نجم الفريق الابيض السابق من أفضل المواهب فى مصر خلال القيادة الفنيه للقلعة البيضاء . وأوضح مانويل كاجودا خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة أون تايم سبورت مع الاعلامى سيف زاهر فى برنامج ملعب أون تايم من أفضل فترات له تدريب فريق الزمالك ودائم ارتداء التشترت الابيض عند الذهاب الى الشاطى فى البرتغال بسبب الارتباط القوى بجمهور نادى الزمالك . وأشار مانويل كاجودا أنه تم العرض عليه العودة الى التدريب فى مصر من بوابه نادى الاسماعيلى خلال الفترة الماضية ولكن المفاوضات توقفت بسبب فيروس كيورونا .

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