شكرا لقرائتكم حطب: عودة النشاط الرياضي قرار الدولة ودور الأولمبية تجهيز خطة العودة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية أن قرار عودة النشاط الرياضي هو قرار الدولة ودوراللجنة الأولمبية هو تجهيز خطة عودة النشاط حتى يتم تنفيذها فور الحصول على إشارة البدء من الدولة، مضيفاً عودة النشاط سيكون تدريجي وله العديد من المراحل وأيضا العديد من الإجراءات الطبية والإحترازية لحماية جميع الرياضيين والمشاركين في النشاط الرياضي.

أضاف المهندس هشام حطب، اللاعبين المؤهلين لأولمبياد طوكيو الحفاظ عليهم أمر مهم وضروري من أجل الرياضة المصرية وتجهيزهم لعودة النشاط الرياضي وتأهيلهم أمر مهم للغاية.

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وأشار المهندس هشام حطب ، عقدنا اجتماع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية وناقشنا العديد من الملفات الخاصة بتنظيم أعمال اللجنة الأولمبية المصرية ، وعودة النشاط الرياضي والإجراءات التي ستتخذ كانت الأهم في الإجتماع.

أوضح المهندس هشام حطب ، اللجنة الأولمبية المصرية لا تخاطب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ولم نقم بهذه الخطوة نهائيا ومخاطبتنا تكون للاتحاد المصري لكرة القدم الذي بدوره يخاطب الاتحاد الدولي لكرة القدم ، ونخاطب اتحاد الكرة عندما يطلب منا ذلك من اتحاد الكرة المصري أو من وزارة الشباب والرياضة ولا يوجد أي اتصال مباشر بيننا وبين الفيفا.

ناقش مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب ومجلس إدارة اللجنة خلال إجتماع اليوم بحضور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة الخطة الطبية التى وضعت من قبل اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية المصرية من كافة جوانبها والتجارب فى الدول الأخرى التى واجهة فيروس كورونا، خلال الإجتماع قام حسن كمال رئيس اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية المصرية بشرح الخطة التى تم وضعها من كافة جوانبها وشرح الإتصالات التى تمت مع اللجنة الطبية بوزارة الشباب والرياضة والتصور العام لعودة النشاط الرياضى والإجراءات الطبية والإحترازية التى يمكن أن تتخذ.