شكرا لقرائتكم الفنانة رانيا فريد شوقى: الأهلى حب قديم وورثته من أبويا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكدت الفنانة رانيا فريد شوقي أن والدها كان عاشقاً للنادي الأهلي بشكل كبير، كاشفة أن الفنان الراحل قضى حياته كلها مشجعا للكيان الأحمر، وقالت رانيا فريد شوقي في تصريحات لقناة النادي الأهلي :"مبروك لكل الأهلاوية الاحتفال بذكرى التتويج بنادي القرن"، وتمنت رانيا فريد شوقي عودة النشاط الرياضي في أقرب وقت لكي يستمتع الجميع بجمال كرة القدم وسحرها.

وتحتفل قناة النادي الأهلي بالذكرى العشرين لتتويج الفارس الأحمر بلقب نادي القرن الأفريقي، من خلال سهرة خاصة، وتقدم قناة الأهلي في سهرة الليلة، العديد من المفاجآت حيث يطل الإعلامي الإماراتي الكبير يعقوب السعدي على مشاهدي القناة لأول مرة، من خلال تقارير خاصة بصوته الملقب بصوت العرب.

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وتحتوي السهرة على عدة لقاءات من كل أنحاء العالم مع نجوم ومدربين، بالإضافة إلى مفاجآت أخرى بالصوت والصورة في احتفالية القرن التي يشارك فيها عدد من نجوم الفريق الحاليين ونجوم الفن والمجتمع، وستشهد السهرة وجود العديد من الضيوف المميزين ومن أبرزهم هاني رمزي المدرب العام السابق لمنتخب مصر، ومحمد يوسف المدير الفني الأسبق للأهلي.

ويتخلل السهرة مفاجآت أخرى بطابع فني، حيث تفاجيء قناة الأهلي جماهيرها بحضور فني مميز للنجم إيهاب توفيق الذي سيقدم مجموعة من أشهر أغانيه بل وسيقوم بتقديم أغنية جديدة للنادي الأهلي تُذاع لأول مرة وحصريا في سهرة الليلة.