شكرا لقرائتكم الزمالك يبدأ التجهيز لتمديد وتعديل عقد يوسف أوباما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينوى مسؤولو الزمالك، تمديد وتعديل عقد يوسف أوباما، صانع ألعاب الفريق، قبل نهايته بنهاية الموسم المقبل، بعدما قدم اللاعب أداءً مميزا مع الفريق الأبيض، ليصبح أحد الركائز الأساسية لقلعة ميت عقبة مع مختلف المدربين الذين تعاقبوا على تدريب الفريق الأبيض فى الفترة الماضية حيث بات اللاعب أحد العناصر الأساسية بالتشكيلة البيضاء منذ تولى السويسرى كريستيان جروس المسؤولية الفنية وصولا إلى الولاية الحالية للفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لأبناء ميت عقبة، لذا ستحرص الإدارة البيضاء حول تجديد عقد اللاعب واستمراره مع الفريق، تصدر يوسف إبراهيم أوباما قائمة الأكثر مشاركة مع الفرنسى كارتيرون، فى مسابقة الدورى الممتاز، حيث شارك معه فى 10 مباريات بواقع 878 دقيقة، ونجح فى المساهمة مع زملائه هذا الموسم فى التتويج ببطولتى السوبر الإفريقى والمحلى قبل فترة التوقف الجارية التى تأتى لتجنب انتشار فيروس كورونا.

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ومن المقرر أن تقوم إدارة الكرة بنادى الزمالك بفتح ملف التجديد مع أوباما خلال الفترة المقبلة حيث تنتظر الإدارة البيضاء، تحديد مصير الموسم الجارى خاصة بشأن منافسات الدورى إلى جانب تحديد مصير مواجهة الفريق الهامة مع فريق الرجاء المغربى فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا التى كان من المقرر إقامتها خلال الشهر الجارى، قبل أن يقرر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، تأجيلها لحين إشعار آخر بسبب فيروس كورونا.

فيما يحرص أوباما خلال الوقت الحالى على مواصلة تدريبات المنزل للحفاظ على لياقته البدنية، تنفيذا لتعليمات الفرنسى باتريس كارتيرون حيث يخوض مجموعة متنوعة من التدريبات من أجل الحفاظ على لياقته خلال الفترة الحالية التى تشهد توقف النشاط الكروى الذى تنتظر الإدارة البيضاء مصيره خلال الفترة المقبلة حيث طالب كارتيرون، لاعبى الزمالك، بضرورة الجاهزية فى أي وقت تحسبا لعودة النشاط الرياضى حيث يحرص لاعبى الفريق الأبيض على مواصلة تدريباتهم فى المنزل.