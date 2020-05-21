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أشرف صبحي: ندرس مع الجبلاية القواعد الاحترازية لعودة التدريبات في 15 يونيو

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جدة - عمرو شويل أكد أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة فى تصريحات لقناة اون تايم سبورت، أن التدريبات ستعود بشكل جزئي يوم 15 يونيو المقبل، كما أقر مجلس الوزراء وطبقا لرأي رئيس الوزراء مع وضع القواعد الاحترازية.

 

 وأضاف صبحى ان الوزارة تدرس مع اتحاد الكرة كافة الاحترازات والإجراءات التي سيتم القيام بها ، وعلى اتحاد الكرة أن يتفق مع الأندية على إجراءات العودة تمهيدا لاستئناف النشاط .

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وانضم  أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إلى إجتماع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الذى عقد بمقر اللجنة برئاسة  هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.. كما حضر الاجتماع جميع أعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية وتم خلال الإجتماع تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والطبية والوقائية المتبعة خلال الإجتماع.

 

وناقش الاجتماع النظر في موضوع عودة ممارسة النشاط الرياضي بصفة عامة ومناقشة بعض تجارب البلاد الأخري في هذا الشأن والاجراءات الطبية والوقائية واجبة الاتباع وكيفية التنفيذ.. والنظر في عودة النشاط الرياضي للمنتخبات القومية والمؤهلين والجاري تأهيلهم للدورة الأولمبية والاجراءات الطبية والاحترازية الخاصة بهم واليات التنفيذ.. والنظر في موضوع تصنيف الهيئات  العاملة للاتحادات واتخاذ الإجراءات اللازمة وكذا طلب بعض الاتحادات استعجال نشر نظمها الأساسية المعطلة منذ فترة وذلك للضرورة حتى يتسنى لتلك الاتحادات إجراء التصنيف واعتماده . إستعدادا للدعوة للجمعيات العمومية العادية للعام الحالي ، وعرض كافة الأعمال الخاصة باللجنة الأولمبية المصرية المراد تنفيذها والنظر في أية أمور اخري معطلة.

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