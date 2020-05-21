«الرياضة للجميع» يطلق مبادرة «طفلك رياضي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

أعلن سعيد العاجل الأمين العام لاتحاد الرياضة للجميع، أن اتحاده أطلق مبادرة «طفلك رياضي»؛ وذلك بحث أفراد المجتمع على تشجيع أطفالهم لممارسة الرياضة ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، وقال العاجل: إن المبادرة تهدف إلى توعية الأطفال بأهمية الرياضة.

وقال: في الظروف الحالية مع تفشي فيروس «كورونا» يحتاج الجميع إلى ممارسة الرياضة؛ للحفاظ على الصحة، نحرص على إطلاق مثل هذه المبادرات بطريقة دورية، ورصدنا جائزة قيمة للطفل الفائز صاحب الفيديو المنشور وفقاً للشروط المتبعة في المبادرة، وهي: أن يكون الطفل أو أسرته من متابعي حساب الاتحاد، وأن يكون في عمر مابين 6 إلى 12 سنة، وهناك تقدير خاص لعدد الفيديوهات الخاصة بكل طفل، وسيكون الحكم في الفوز والحصول على الجائزة هو عدد مرات الإعجاب التي يحوزها الفيديو، ويجب أن يكون الفيديو في حدود 60 ثانية، ويرسل على حساب التليجرام 0581767566؛ وذلك لضمان جودته ومن المهم جداً ذكر اسم الحساب المشارك أو حساب ولي الأمر، ويرجى عدم وضع أي تعديل للفيديو مثل الفلتر والموسيقا.