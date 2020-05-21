شكرا لقرائتكم خبر عن أورييه يخرق تعليمات التباعد الاجتماعي مجدداً والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فتح فريق توتنهام الإنجليزي تحقيقاً بحق مدافعه الدولي العاجي سيرج أورييه لعدم التزامه للمرة الثالثة بتوصيات الحكومة البريطانية حول التباعد الاجتماعي خلال أزمة فيروس كورونا المستجد،وذلك عبر قص شعره.

ونشر أورييه صورة له على حسابه الشخصي وهو يتباهى بقصة شعره الجديدة،وذيلها بشكر للحلاق،وقال «مصفف الشعر رائع».

وكان أورييه خرق توصيات الحكومة مرتين خلال فترة الجائحة بعد خروجه للركض مع صديق له، وقيامه بالتمارين بالقرب من زميله في النادي اللندني الفرنسي موسى سيسوكو.

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