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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كايزرسلاوترن يعلق تدريباته
تاريخ النشر: 21/05/2020
علّق فريق كايزرسلاوترن الناشط في دوري الدرجة الثالثة الألمانية لكرة القدم، أمس الأربعاء، تدريباته؛ بعد اكتشاف ثلاث حالات إيجابية لفيروس «كورونا» المستجد في صفوفه.
وأعلن النادي العريق الفائز بلقب الدوري الألماني أربع مرات آخرها موسم 1997-1998، أن الأفراد الثلاثة المعنيين سيعاد فحصهم مرة أخرى، مضيفاً أنه تم وضعهم وكل من خالطهم في الحجر الصحي.
وكانت منافسات كرة القدم في ألمانيا قد استأنفت نشاطها عبر بطولتي الدرجتين الأولى والثانية، الأسبوع الماضي خلف أبواب موصدة، بعد شهرين من التوقف؛ لكن الدرجة الثالثة لا تزال معلّقة حتى 30 مايو/أيار الحالي.
ويخضع اللاعبون والمدربون وبقية أفراد الأجهزة الفنية والطبية في الفرق الألمانية لفحوص دورية؛ للكشف عن فيروس «كوفيد-19».
وعادت الحركة إلى الملاعب الألمانية، وسط إجراءات صحية صارمة مفروضة من قبل الحكومة.
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