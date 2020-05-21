شكرا لقرائتكم خبر عن البايرن يمدد لنوير حتى 2023 والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي بايرن ميونيخ، متصدر الدوري الألماني لكرة القدم أمس الأربعاء أن حارس مرماه العملاق الدولي مانويل نوير مدد عقده حتى 30 يونيو/ حزيران 2023، بعد أسابيع طويلة من المفاوضات.

وقال الرئيس التنفيذي للنادي البافاري كارل هاينتس رومينيغه في بيان على موقعه الرسمي «مانويل سعيد جداً بتمديد عقده حتى 30 يونيو 2023»، مضيفاً «مانويل هو أفضل حارس مرمى في العالم وقائدنا».

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