مناورات مشروعة في «ميركاتو» دوري الخليج

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: علي نجم



طلب نادي الشارقة رسمياً التعاقد مع علي سالمين لاعب فريق الوصل وذلك من أجل تدعيم تشكيلة «الملك» في الموسم المقبل، ويعتبر تدعيم وسط الميدان من ضمن الأهداف الأساسية التي يسعى إليها مسؤولو شركة الكرة في نادي الشارقة.

ولا يزال مصير اللاعب علي سالمين غامضاً مع الوصل، رغم الجهود التي تبذلها إدارة النادي من أجل تمديد عقد اللاعب الذي ينتهي مع النادي في يونيو/ حزيران 2021.

ويأمل مسؤولو النادي «الأصفر» تمديد عقد اللاعب، خاصة بعدما تجددت المفاوضات من أجل التمديد خلال الساعات الأخيرة، التي سعى من خلالها مسؤولو الوصل وممثلو اللاعب إلى قطع خطوة أكبر نحو السعي لتمديد عقد اللاعب، وإن كانت الصورة لن تتضح بشكلها النهائي إلا بعد عطلة العيد.

من جهة ثانية، نفى هاني يسلم وكيل أكمال اللاعب خلفان مبارك أن يكون اللاعب قد تلقى أي عرض من نادي العين حتى الآن، وقال في تصريح لـ«الخليج الرياضي»، لم نتلق أي عرض أو طلب لضم اللاعب، لكن الكرة ربما تكون في ملعب الناديين، وقد يتفقان على حسم الصفقة ومن ثم يتم إقناع اللاعب بالخطوة.

ومضى قائلاً «اللاعب سعيد في الجزيرة، ويشعر بالاستقرار، ولديه عقد مع النادي لموسمين إضافيين، لكن في كرة القدم هناك دائماً تغييرات تحصل، ولا يمكن التكهن بما يحصل غداً».

وعن مصير حارس الوحدة محمد الشامسي، أوضح يسلم قائلاً «الحارس مرتبط بعقد مع الوحدة، وهو مستقر وسعيد في الوحدة، وهناك تمسك من المسؤولين في النادي باستمرار الحارس مع العنابي».

من جهة أخرى، يبدو أن رحلة البرازيلي كينو مع الجزيرة قد شارفت على نهايتها، بعدما أصبح اللاعب البرازيلي هدفا لفريقين في دوري الخليج العربي.

وتم جس نبض اللاعب في الانتقال إلى أحد أندية دبي، حيث أبدى رغبته الكبيرة في الاستمرار في دوري الخليج العربي، مع تولي مسؤولية حسم أموره مع النادي المصري الذي يرتبط بعقد معه، وتبقى عقبة وحيدة أمام استمرار اللاعب في دورينا، حيث يحصل على 3.5 مليون دولار في الموسم، وهو المبلغ الذي لن يحصل عليه في أي ناد محلي في ظل الأزمة التي تسببت فيها جائحة كورونا.

وبعد نجاح إدارة بني ياس في تجديد عقد الثنائي حسن المحرمي وسهيل النوبي، قطع النادي «السماوي» خطوة كبيرة من التعاقد مع حسين عباس ظهير الوحدة والنصر وذلك من أجل شغل الجانب الأيسر في تشكيلة الفريق الموسم المقبل.

كما يضع مسؤولو بني ياس أكثر من اسم في كشف تدعيم الفريق، بعدما أبدى النادي رغبة كبيرة في التعاقد مع محمد حمدان لاعب فريق الظفرة.

ولا يزال ينتظر ثنائي شباب الأهلي وليد حسين وإسماعيل الحمادي ما ستؤول إليه المفاوضات القائمة بينهما وبين الأندية التي أبدت رغبة في التعاقد معهما.

ويدرس النصر التعاقد مع لاعب جناح أيسر أجنبي، حيث يرغب مدرب «العميد» في ضم لاعب قادر على صنع الفارق في الجانب الأيسر وتعزيز فعالية تيغالي الذي كان أبرز صفقة في ميركاتو الصيف حتى الآن.