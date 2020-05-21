الصحة العقلية للاعبين في خطر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين في إنجلترا إنه في ظل توقف النشاط بسبب فيروس كورونا يشعر اللاعبون بالقلق على مسيراتهم وأصاب الاكتئاب بعضهم ويواجهون خطر إيذاء النفس.

وقال مايكل بينيت مدير رعاية اللاعبين في الرابطة لصحيفة «تايمز» البريطانية إن هذا قد يؤدي للشعور بالقلق،وأضاف «لا يعرف اللاعبون إن كان بإمكانهم العودة وإن كان الموسم سيستكمل أم لا. ليسوا متأكدين من أي شيء».

وتابع «توجد مواقف مالية وبعض الأندية تؤجل الرواتب وهذا يؤثر على اللاعبين عاطفياًَ،ومن الناحية الصحية أيضا. هل اذا عاد الموسم ستكون الأمور على ما يرام؟ ماذا عن العائلة؟ كل هذه الشكوك ستكون مطروحة».