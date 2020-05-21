شكرا لقرائتكم خبر عن خورفكان يتعاقد رسمياً مع فوزي فايز والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: علي البيتي تعاقد نادي خورفكان رسمياً مع اللاعب فوزي فايز لمدة عام، وكان اللاعب قد انتهت فترة إعارته الى نادي خورفكان ليصبح لاعباً حراً بعد انتهاء عقده مع ناديه السابق الشارقة.

ويفاوض نادي خورفكان حالياً عدد من اللاعبين من أجل تدعيم صفوفه بصفقات جديدة من بينهم خالد جلال لاعب النصر، كما يقود حالياً مفاوضات مع لاعبيه الذين انتهت عقودهم.

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